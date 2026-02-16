Un dispositivo cerebral permite monitorizar la marcha de pacientes con párkinson en tiempo real

16 Feb 2026 por Redacción Irispress

Un implante cerebral de nueva generación ha demostrado su capacidad para detectar y analizar cómo caminan los pacientes con enfermedad de Parkinson en su vida cotidiana, más allá del entorno clínico. La tecnología registra señales neuronales asociadas al movimiento y permite identificar alteraciones en la marcha, como bloqueos o cambios en el ritmo, mientras el paciente realiza sus actividades diarias.

El sistema ofrece a los especialistas información objetiva y continua, algo difícil de obtener con las evaluaciones puntuales en consulta. Gracias a estos datos, los médicos pueden ajustar tratamientos y terapias de forma más precisa, adaptándolos a las necesidades reales del paciente y a la evolución de los síntomas a lo largo del día.

Avances en medicina personalizada

Los investigadores destacan que este tipo de implantes abre la puerta a una medicina más personalizada en el tratamiento del párkinson, al combinar neurotecnología y análisis de datos. Aunque la técnica aún se encuentra en fases de estudio y validación clínica, los expertos subrayan su potencial para mejorar la calidad de vida de los pacientes y optimizar la eficacia de las terapias actuales.