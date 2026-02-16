Un dispositivo cerebral permite monitorizar la marcha de pacientes con párkinson en tiempo real

16 Feb 2026

Un implante cerebral de nueva generación ha demostrado su capacidad para detectar y analizar cómo caminan los pacientes con enfermedad de Parkinson en su vida cotidiana, más allá del entorno clínico. La tecnología registra señales neuronales asociadas al movimiento y permite identificar alteraciones en la marcha, como bloqueos o cambios en el ritmo, mientras el paciente realiza sus actividades diarias.

El sistema ofrece a los especialistas información objetiva y continua, algo difícil de obtener con las evaluaciones puntuales en consulta. Gracias a estos datos, los médicos pueden ajustar tratamientos y terapias de forma más precisa, adaptándolos a las necesidades reales del paciente y a la evolución de los síntomas a lo largo del día.

Avances en medicina personalizada

Los investigadores destacan que este tipo de implantes abre la puerta a una medicina más personalizada en el tratamiento del párkinson, al combinar neurotecnología y análisis de datos. Aunque la técnica aún se encuentra en fases de estudio y validación clínica, los expertos subrayan su potencial para mejorar la calidad de vida de los pacientes y optimizar la eficacia de las terapias actuales.

