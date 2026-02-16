Las lluvias anegan casi por completo la marisma de Doñana tras un episodio histórico en El Rocío

16 Feb 2026 por Redacción Irispress

La marisma de Doñana se encuentra prácticamente inundada en su totalidad después de que la estación de El Rocío registrara 582 litros por metro cuadrado, la cifra más alta desde 2010. El intenso episodio de lluvias de las últimas semanas ha provocado una recuperación hídrica muy significativa del espacio natural, tras varios años marcados por la sequía.

Las aportaciones de agua han generado una rápida expansión de las zonas encharcadas, favoreciendo la conexión de lagunas y caños y modificando de forma visible el paisaje del parque nacional. Técnicos y gestores del espacio natural señalan que se trata de un comportamiento hidrológico excepcional, ligado a la persistencia de las precipitaciones y a la saturación del terreno.

Desde el punto de vista ambiental, esta situación supone un alivio para los ecosistemas acuáticos y la fauna, especialmente para aves migratorias y especies dependientes del agua. No obstante, los responsables de Doñana subrayan que será necesario evaluar la evolución en los próximos meses y recordar que la recuperación estructural del acuífero sigue siendo un reto a medio y largo plazo.