El Ibex arranca la sesión al alza y vuelve a situarse por encima de los 17.700 puntos

16 Feb 2026 por Redacción Irispress

El Ibex 35 ha iniciado la jornada con una subida del 0,4%, lo que le ha permitido reconquistar la cota de los 17.700 puntos en los primeros compases de la sesión. El selectivo español se mueve así en línea con el tono positivo de los principales mercados europeos, impulsado por el comportamiento de varios valores de peso.

Entre los protagonistas de la apertura destacan los bancos y las compañías energéticas, que registran avances moderados y aportan solidez al índice. El sector financiero vuelve a mostrar fortaleza en un contexto de estabilidad en los tipos de interés y de atención a los próximos datos macroeconómicos.

Los inversores mantienen la mirada puesta en la evolución de la inflación, las decisiones de los bancos centrales y los resultados empresariales, factores que seguirán marcando el pulso del mercado en las próximas sesiones. La recuperación de niveles técnicos relevantes refuerza el optimismo a corto plazo, aunque persiste la cautela ante posibles episodios de volatilidad.