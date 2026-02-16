Amplio respaldo social a limitar la publicidad de comida poco saludable para menores

16 Feb 2026 por Redacción Irispress

Casi ocho de cada diez españoles se muestran a favor de prohibir la publicidad de alimentos insanos dirigida a menores, según revela un estudio reciente sobre hábitos de consumo y percepción social. El informe refleja un elevado grado de consenso en la necesidad de reforzar las medidas de protección de la infancia frente a mensajes comerciales vinculados a productos con alto contenido en azúcar, grasas o sal.

El apoyo a esta restricción es transversal por edades y perfiles sociales, y se asocia principalmente a la preocupación por el aumento de la obesidad infantil y los problemas de salud derivados de una mala alimentación. Los encuestados consideran que la publicidad influye de forma directa en las preferencias alimentarias de niños y adolescentes, especialmente a través de televisión, redes sociales y plataformas digitales.

Los autores del estudio subrayan que estos datos refuerzan el debate sobre la regulación de la publicidad alimentaria, alineándose con recomendaciones de organismos sanitarios nacionales e internacionales. En este contexto, la opinión pública parece respaldar un mayor papel de las administraciones para garantizar entornos más saludables y reducir la presión comercial sobre los menores.