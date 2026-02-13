Una mujer fallece en un accidente provocado por el viento en una nave industrial de Barcelona

13 Feb 2026 por Redacción Irispress

Una mujer de 46 años ha fallecido en Barcelona tras desprenderse parte del tejado de una nave industrial a causa del fuerte viento registrado en la zona. El suceso ocurrió durante un episodio de rachas intensas que afectó a varios puntos de la ciudad y su área metropolitana, según informaron los servicios de emergencia.

El material desprendido cayó sobre la víctima, que se encontraba en las inmediaciones del edificio, provocándole heridas de extrema gravedad. A pesar de la rápida intervención de los equipos sanitarios, no fue posible salvarle la vida. La zona fue acordonada de inmediato para evitar nuevos riesgos.

Las autoridades han abierto una investigación para esclarecer las circunstancias del accidente y evaluar el estado estructural de la nave. Asimismo, han recordado la importancia de extremar las precauciones durante episodios de meteorología adversa, especialmente en entornos industriales y con elementos constructivos expuestos al viento.