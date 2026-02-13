Un estudio vincula más restricciones al aborto con un aumento de la mortalidad materna

13 Feb 2026 por Redacción Irispress

Una investigación reciente concluye que cuantas más restricciones al aborto se acumulan en un territorio, mayores son las tasas de mortalidad materna. El análisis identifica que seis de diez limitaciones habituales se asocian con peores resultados, entre ellas la prohibición de financiación pública (Medicaid), las restricciones de cobertura en seguros, los periodos de espera obligatorios, la exigencia de ecografías, la prohibición en el segundo trimestre y normativas de “consejería sesgada”.

El estudio también apunta a que cuatro de las diez restricciones analizadas se relacionan con tasas más altas de muertes violentas (homicidio y suicidio), citando entre ellas límites a la cobertura de Medicaid y de seguros, los periodos de espera y la exigencia de que el procedimiento sea realizado exclusivamente por médicos. Los autores subrayan que se trata de asociaciones y que el vínculo observado requiere interpretarse con cautela en términos de causalidad, pero defienden que los resultados aportan evidencia sobre el impacto sanitario de endurecer el acceso.