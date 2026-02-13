Shakira encabezará un macroconcierto gratuito en la playa de Copacabana

13 Feb 2026 por Redacción Irispress

La cantante colombiana Shakira actuará en el concierto ‘Todo Mundo No Rio’, que se celebrará en la emblemática playa de Copacabana, en Río de Janeiro, y que prevé congregar a alrededor de un millón de personas. El evento forma parte de una iniciativa cultural de gran formato impulsada en la ciudad para acercar la música internacional al público de manera gratuita.

La actuación se enmarca en una serie de conciertos al aire libre que buscan dinamizar la vida cultural y turística de Río, consolidando a Copacabana como escenario de grandes citas musicales. La presencia de Shakira, una de las artistas latinas con mayor proyección internacional, refuerza el atractivo del programa y su repercusión global.

El concierto contará con un amplio despliegue organizativo y de seguridad para gestionar la elevada afluencia de asistentes, en una cita que aspira a convertirse en uno de los grandes acontecimientos musicales del año en Brasil, tanto por su dimensión como por su impacto cultural y mediático.