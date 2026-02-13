Nuevos focos de peste porcina elevan la alerta sanitaria en el entorno de Barcelona

13 Feb 2026 por Redacción Irispress

Las autoridades sanitarias han detectado 13 nuevos casos de peste porcina, de los cuales dos se localizan fuera del radio inicial establecido en el entorno de Collserola, en Barcelona. El hallazgo ha llevado a reforzar las medidas de vigilancia y control para evitar la expansión de la enfermedad a otras zonas.

Los nuevos positivos se han identificado en el marco de los programas de seguimiento de fauna y ganado, activados tras los primeros casos detectados en el parque natural. La presencia de contagios fuera del perímetro inicial ha encendido las alertas entre los servicios veterinarios, que trabajan para delimitar posibles vías de propagación.

La peste porcina no afecta a las personas, pero supone un grave riesgo para el sector ganadero por su alta mortalidad en animales y su impacto económico. Las administraciones han pedido colaboración a ganaderos y ciudadanos para notificar cualquier indicio sospechoso y cumplir las restricciones de movilidad y bioseguridad establecidas.