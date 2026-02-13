La inflación baja con fuerza en enero y sitúa el IPC en el 2,3% al inicio de 2026

13 Feb 2026 por Redacción Irispress

El Índice de Precios de Consumo (IPC) descendió seis décimas en enero, una caída superior a la prevista por los analistas, y dejó la tasa interanual en el 2,3%, según los datos publicados este mes. El retroceso supone un arranque de año más moderado para la inflación tras los repuntes registrados a finales de 2025.

La bajada estuvo impulsada principalmente por la moderación de los precios energéticos y por el comportamiento de algunos componentes estacionales, como el ocio y el transporte, habituales en el inicio del año. Estos factores compensaron parcialmente el encarecimiento de otros bienes y servicios vinculados al consumo cotidiano.

Con este dato, la inflación se mantiene por encima pero cercana al entorno del 2%, referencia habitual de estabilidad de precios. Los economistas apuntan a que la evolución en los próximos meses dependerá del comportamiento de la energía y de la demanda interna, en un contexto todavía marcado por la incertidumbre económica internacional.