La borrasca Oriana activa avisos en toda España por un episodio de tiempo adverso

13 Feb 2026 por Redacción Irispress

La borrasca ‘Oriana’ mantiene este martes en aviso a todo el territorio nacional debido a un episodio de meteorología adversa marcado por fuertes rachas de viento, lluvias persistentes, intenso oleaje y nevadas en zonas de montaña. Según los servicios meteorológicos, diez comunidades autónomas se encuentran en nivel naranja, lo que implica riesgo importante.

Las rachas de viento más intensas se esperan en áreas costeras y zonas elevadas, mientras que el oleaje afecta especialmente a los litorales atlántico y cantábrico. Las precipitaciones pueden ser localmente abundantes y persistentes, con riesgo de acumulaciones significativas, y la nieve caerá a cotas relativamente bajas en el interior y sistemas montañosos.

Las autoridades recomiendan extremar la precaución, evitar desplazamientos innecesarios y seguir las indicaciones de Protección Civil, especialmente en carreteras afectadas por nieve, viento o lluvias intensas. El episodio podría prolongarse durante las próximas horas, con especial vigilancia en las zonas bajo aviso naranja.