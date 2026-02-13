Irán anuncia comisión para investigar las protestas que dejaron miles de muertos

El Gobierno de Irán anunció la creación de una comisión oficial de investigación para examinar los sucesos ocurridos durante las protestas masivas de finales de 2025 y comienzos de 2026, que estallaron en varias ciudades del país en medio de una profunda crisis económica y tensiones sociales. La portavoz del Ejecutivo, Fatemé Mohajerani, indicó que la comisión está compuesta por representantes de instituciones relevantes y ya ha comenzado a recopilar pruebas y testimonios relacionados con los disturbios y la respuesta de las fuerzas de seguridad.

Objetivos del informe y contexto

La funcionaria explicó que el objetivo del organismo es elaborar un informe final público una vez que concluya la investigación, aunque no se fijó una fecha límite para su publicación. Las autoridades han defendido que la comisión debe contribuir a aclarar los hechos, pero también han insistido en que podrían estar implicados “terroristas” o actores externos en el levantamiento, una narrativa que rechazan grupos opositores y activistas de derechos humanos.

Reacciones y ambiente social

El anuncio se produce en un contexto de fuerte crítica interna y presión internacional por la actuación estatal durante las protestas, que según diversas estimaciones dejaron un número significativo de muertos y heridos, además de miles de arrestos tras la represión de las manifestaciones. Organizaciones de derechos humanos han pedido investigaciones independientes y mayor transparencia, mientras que el Gobierno iraní asegura que su comisión ofrecerá rendición de cuentas frente a la ciudadanía.