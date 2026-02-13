El temporal remite en Andalucía aunque persisten cortes de carreteras y miles de incidencias

La situación provocada por el temporal en Andalucía comienza a estabilizarse, con una reducción del número de personas desalojadas hasta las 3.065, según el último balance de emergencias. A pesar de la mejora, las autoridades mantienen la vigilancia ante los efectos acumulados de las lluvias, el viento y las crecidas de ríos en distintos puntos de la comunidad.

Actualmente permanecen 89 carreteras cortadas al tráfico, principalmente en zonas rurales y vías secundarias afectadas por inundaciones, desprendimientos o daños en la calzada. Los servicios de emergencia continúan trabajando para restablecer la circulación y garantizar la seguridad, priorizando los accesos a núcleos de población y servicios esenciales.

Desde el inicio del episodio meteorológico, el sistema de emergencias ha gestionado cerca de 12.000 incidencias, relacionadas sobre todo con anegaciones de viviendas, rescates preventivos y problemas en infraestructuras. La Junta de Andalucía mantiene activos los dispositivos de coordinación y recomienda prudencia, especialmente en áreas donde aún se registran acumulaciones de agua y riesgo de desbordamientos.