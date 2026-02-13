El Gobierno venezolano promete comicios “libres y justos” sin concretar calendario

13 Feb 2026 por Redacción Irispress

La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, aseguró que el país celebrará elecciones “libres y justas”, aunque evitó precisar una fecha o un calendario concreto para la convocatoria. La dirigente defendió que los procesos electorales están garantizados por la Constitución y que cualquier cita con las urnas debe desarrollarse, según afirmó, en un clima de normalidad institucional.

Rodríguez sostuvo que para que las elecciones se celebren con plenas garantías es necesario, a su juicio, superar factores externos que condicionan la situación política del país, en referencia a las sanciones internacionales y a la presión diplomática. En ese sentido, insistió en que Venezuela ha celebrado comicios de forma periódica y que existen mecanismos legales para asegurar la participación política.

Las declaraciones llegan en un escenario de desconfianza interna y externa, con sectores de la oposición y observadores internacionales cuestionando las condiciones electorales en el país. La ausencia de un calendario definido mantiene la incertidumbre sobre el próximo proceso, mientras continúa el debate político sobre las garantías democráticas y el reconocimiento internacional.