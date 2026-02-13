Cultura refuerza las colecciones públicas con una amplia inversión en patrimonio

13 Feb 2026 por Redacción Irispress

El Ministerio de Cultura adquirió a lo largo de 2025 más de 1.900 bienes culturales por un importe cercano a 13 millones de euros, una operación destinada a enriquecer y proteger el patrimonio público. Las piezas pasarán a formar parte de los fondos de 35 instituciones culturales de todo el país, entre ellas museos, archivos y bibliotecas de titularidad estatal y autonómica.

Las compras incluyen obras de arte, documentos históricos, material bibliográfico y otros bienes patrimoniales de especial interés cultural, seleccionados con criterios técnicos y de conservación. El objetivo es tanto evitar la dispersión de piezas relevantes como garantizar su acceso público y su adecuada preservación.

Con esta política de adquisiciones, el Ministerio busca fortalecer las colecciones públicas, apoyar el trabajo de las instituciones culturales y consolidar una red patrimonial más equilibrada en el territorio, reforzando el papel de la cultura como bien común y legado colectivo.