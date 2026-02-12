La nueva borrasca Oriana activará avisos por viento, oleaje y nevadas en buena parte del país

12 Feb 2026 por Redacción Irispress

Una nueva borrasca nombrada ‘Oriana’ se aproxima a la Península Ibérica y, según los modelos meteorológicos, entrará mañana dejando tiempo severo en amplias zonas del país. Las agencias meteorológicas han activado avisos por viento fuerte, precipitaciones intensas y nieve en cotas bajas, especialmente en el norte y el centro peninsular. La dinámica atmosférica asociada a Oriana recuerda a otras perturbaciones atlánticas de la temporada, con un centro de bajas presiones que ganará profundidad al acercarse al litoral.

Claves del temporal

Los expertos señalan que los vientos podrían superar los 80–90 km/h en zonas expuestas, con rachas más intensas en áreas costeras y de montaña. Las lluvias, persistentes en algunos puntos, podrían acumular cantidades significativas en menos de 24 horas, con riesgo de inundaciones en ríos y sistemas urbanos. Además, la cota de nieve descenderá hasta aproximadamente 600–800 metros, lo que podría dejar nevadas en sierras donde aún no se esperaban condiciones invernales. Autoridades y servicios de emergencia recomiendan a la población extremar precauciones, moderar la velocidad en carretera y seguir los avisos oficiales conforme evolucione el frente.