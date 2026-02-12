Bad Bunny impulsa un auge turístico en Puerto Rico tras su papel en el Super Bowl

12 Feb 2026 por Redacción Irispress

El turismo en Puerto Rico vive un arranque de año histórico, impulsado por la repercusión global de la actuación del artista puertorriqueño Bad Bunny en el medio tiempo del Super Bowl LX y su reciente éxito en los premios Grammy. Según datos de la plataforma de actividades Civitatis, las reservas de tours y experiencias en la isla se han multiplicado por cinco en los dos primeros meses de 2026 respecto al mismo período del año anterior, consolidando así una tendencia alcista que ya se había observado en 2025. Este fuerte incremento prevé que la isla pueda registrar niveles récord de actividad turística durante todo el año.

Más allá de sol y playa

El auge no se limita a las clásicas vacaciones de sol y arena: las experiencias culturales y vinculadas a la identidad puertorriqueña —como free tours por San Juan, clases de salsa al aire libre o rutas por barrios emblemáticos— figuran entre las más demandadas. Junto a estas actividades también persisten las reservas en excursiones naturales como paseos en catamarán, snorkel o visitas a El Yunque, lo que refleja un interés creciente por una oferta turística más variada e inmersiva. Desde el sector subrayan que el fenómeno mediático de Bad Bunny ha funcionado como un auténtico “catalizador” económico que ha trascendido lo musical y se ha convertido en un motor clave para la isla.