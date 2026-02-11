Varios sindicatos convocan concentraciones en Madrid para reclamar mejoras laborales

11 Feb 2026 por Redacción Irispress

Diversos sindicatos han anunciado el inicio de concentraciones en Madrid a partir de mañana para exigir mejoras en las condiciones laborales de distintos sectores, con especial atención a los servicios públicos, la sanidad y la administración. Las movilizaciones buscan visibilizar el malestar creciente por la pérdida de poder adquisitivo y la precarización del empleo.

Reivindicaciones clave. Entre las demandas centrales se encuentran la subida salarial acorde al IPC, la reducción de la temporalidad y una mayor inversión en servicios esenciales. Las organizaciones sindicales también denuncian la falta de negociación colectiva real y advierten de que las protestas podrían intensificarse si no hay avances en las próximas semanas.

Primera parada: Consejería de Hacienda. La primera concentración tendrá lugar frente a la Consejería de Hacienda de la Comunidad de Madrid, y se espera que otras se sucedan en puntos estratégicos de la capital. Los sindicatos han llamado a una amplia participación y no descartan convocar huelgas sectoriales si no se atienden sus reivindicaciones.