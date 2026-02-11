Nofumadores denuncia a Rosalía y a Soy una Pringada por fumar en una entrevista

La asociación Nofumadores ha presentado una denuncia formal ante el Ministerio de Sanidad contra la cantante Rosalía y la creadora de contenido Soy una Pringada por haber fumado durante la grabación de una entrevista difundida recientemente. El colectivo considera que ambas figuras públicas han vulnerado la legislación vigente sobre espacios sin humo.

Fumar en interiores, foco de polémica. En el vídeo, grabado en un entorno cerrado, ambas aparecen encendiendo cigarrillos mientras conversan. Nofumadores alega que esta conducta no solo incumple la Ley Antitabaco, sino que también normaliza un hábito perjudicial ante una audiencia masiva, especialmente entre menores y jóvenes.

Reclaman actuación institucional. La organización pide al Ministerio que investigue el caso y sancione a las personas implicadas si se confirma la infracción. Además, solicita a las plataformas que distribuyen este tipo de contenidos que eviten mostrar escenas de consumo de tabaco fuera de contextos informativos o de prevención.