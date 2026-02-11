Mueren varias personas en un tiroteo en una escuela secundaria y en una vivienda en Canadá

Al menos nueve personas han muerto tras un tiroteo ocurrido en una escuela secundaria y en una vivienda cercana en Canadá, según han confirmado fuentes policiales. El suceso ha provocado un amplio despliegue de seguridad y la evacuación preventiva del centro educativo, mientras las autoridades tratan de esclarecer la secuencia exacta de los hechos y el número total de víctimas.

Intervención policial y primeras pesquisas. Los servicios de emergencia acudieron al lugar tras recibirse varias llamadas de alerta por disparos. La policía acordonó la zona y activó los protocolos de confinamiento en centros próximos. Por el momento, no se han ofrecido detalles concluyentes sobre el autor o autores del ataque, ni sobre si existe una relación directa entre ambos escenarios.

Conmoción y reacción institucional. El ataque ha generado una fuerte conmoción en la comunidad educativa y en el país. Las autoridades locales y federales han expresado sus condolencias a las familias de las víctimas y han anunciado apoyo psicológico para los afectados. La investigación sigue abierta y se espera que en las próximas horas se facilite información adicional conforme avancen las diligencias.