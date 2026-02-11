Los embalses alcanzan su mayor nivel de agua en más de diez años

Los embalses españoles han registrado esta semana el mayor volumen de agua acumulada para estas fechas en más de una década, gracias a las abundantes precipitaciones de las últimas semanas. Según los últimos datos del Ministerio para la Transición Ecológica, el nivel de llenado supera ampliamente la media de los últimos años.

Un respiro hídrico tras años de sequía. Tras varias temporadas marcadas por la escasez, las lluvias recientes han permitido que las reservas superen el 60 % de su capacidad total, algo inusual a estas alturas del invierno. La cuenca del Guadalquivir, una de las más afectadas por la sequía, es la que más ha recuperado, seguida por las del Tajo y el Duero.

Prudencia pese al repunte. A pesar de este dato positivo, los expertos advierten que la recuperación no es homogénea y que la gestión del agua sigue siendo una prioridad ante la incertidumbre climática. Desde el Gobierno se insiste en la necesidad de mantener las políticas de ahorro, modernización del regadío y vigilancia hidrológica.