La OTAN activa la operación ‘Centinela del Ártico’ en respuesta a la crisis en Groenlandia

La OTAN ha puesto en marcha la operación ‘Centinela del Ártico’ con el objetivo de reforzar su presencia militar en el norte del Atlántico y aumentar su capacidad de disuasión en el Ártico, tras la reciente crisis geopolítica desatada en Groenlandia. La Alianza Atlántica ha confirmado que la operación incluye despliegues aéreos, navales y de vigilancia avanzada en la región.

Un movimiento estratégico en zona clave. Con el deshielo acelerado y el creciente interés internacional por los recursos del Ártico, la zona se ha convertido en un escenario estratégico clave. La reciente tensión con actores no aliados en Groenlandia ha precipitado esta respuesta militar coordinada, que según la OTAN es «proporcional, defensiva y preventiva».

Presión internacional y advertencias cruzadas. Moscú y Pekín han mostrado su preocupación por el aumento de la actividad militar en el extremo norte, mientras Estados Unidos y Canadá respaldan firmemente la iniciativa. Expertos en defensa señalan que el Ártico será uno de los focos geopolíticos del futuro, y esta operación marca un punto de inflexión en la política de seguridad euroatlántica en la región.