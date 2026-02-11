La OMS insta a integrar la vacunación en la Atención Primaria para lograr los objetivos de 2030

11 Feb 2026 por Redacción Irispress

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha pedido a los gobiernos y sistemas sanitarios que refuercen la financiación y la integración de la inmunización en la Atención Primaria si se quiere cumplir con los objetivos de la Agenda de Inmunización 2030, su hoja de ruta para una cobertura vacunal universal y equitativa.

Una apuesta por la prevención desde la base. Según la OMS, los servicios de vacunación deben estar plenamente incorporados a la red de centros de salud comunitarios y programas de atención continua, ya que la inmunización no puede seguir siendo un esfuerzo aislado. Integrarla en la atención cotidiana permitiría llegar a más población vulnerable y mejorar la respuesta ante futuras crisis sanitarias.

Desigualdad en el acceso, el gran reto global. Aunque se han logrado avances, la organización advierte de que millones de personas siguen sin acceso a vacunas esenciales, especialmente en países de renta baja y media. La OMS pide un compromiso político sostenido y mecanismos de financiación más estables para evitar retrocesos y garantizar la equidad vacunal en la próxima década.