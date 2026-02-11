La Guardia Civil busca identificar a la mujer hallada sin vida en una maleta en Benahavís

La Guardia Civil ha solicitado la colaboración ciudadana para identificar a una mujer cuyo cadáver fue encontrado dentro de una maleta el pasado viernes en una zona de difícil acceso en el municipio de Benahavís (Málaga). El hallazgo, de gran impacto en la localidad, ha activado una investigación por homicidio.

Sin pistas claras sobre su identidad. La mujer, de entre 25 y 35 años y complexión delgada, no llevaba documentación consigo y no figura en bases de datos de personas desaparecidas, según fuentes de la investigación. Por ello, los agentes han difundido datos sobre sus características físicas y objetos personales, esperando que alguien pueda aportar información relevante.

Investigación en marcha. El caso ha sido asumido por la Policía Judicial de la Guardia Civil, que trabaja con la hipótesis de que el lugar del hallazgo fue usado para ocultar el cuerpo, no para cometer el crimen. Se ha pedido que cualquier persona que reconozca las características difundidas o tenga datos útiles contacte de forma anónima a través del canal habilitado.