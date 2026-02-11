El Círculo de Bellas Artes abre el año de su centenario: 100 años del edificio y defensa de su “independencia”

El Círculo de Bellas Artes (CBA) ha arrancado la conmemoración de los 100 años del edificio que ocupa desde 1926 con una programación que mira a su historia y a su papel como institución cultural en Madrid. En el acto de presentación, la dirección reivindicó su identidad y subrayó que “la independencia es el mayor valor de nuestra institución”, en un aniversario que llega en plena conversación pública sobre el modelo de apoyo a los grandes espacios culturales.

Una “Casa de las Artes” para explicar el origen del edificio. La efeméride se articula, entre otras propuestas, con la inauguración de la exposición ‘La casa de las artes. Abierta desde 1926’, planteada como un recorrido por el diseño, la construcción y la vocación cultural de una sede emblemática proyectada por Antonio Palacios y concluida en 1926. El CBA ha habilitado además un espacio específico del centenario con materiales y actividades vinculadas a la celebración.

Financiación y choque de modelos. El aniversario coincide con un momento de fricción institucional: el cambio en el esquema de ayudas públicas de la Comunidad de Madrid —que ha pasado de una subvención nominativa a financiación por proyectos— ha reabierto el debate sobre estabilidad presupuestaria y autonomía de programación. Según la información publicada, la aportación regional se ha reducido de forma notable y el asunto ha generado apoyos de entidades culturales europeas, mientras el Ministerio de Cultura ha reforzado su respaldo económico al CBA.