El Benidorm Fest 2026 ya tiene finalistas: Tony Grox, Lucycalys, María León y Julia Medina, entre los elegidos

El Benidorm Fest 2026 ya ha revelado su lista definitiva de finalistas. Tras dos semifinales muy igualadas, el público y el jurado han seleccionado a Tony Grox, Lucycalys, Llunas, Kitai, María León, Julia Medina, Herzog y Kenneth como los aspirantes que competirán por representar a España en Eurovisión. La gala final se celebrará el próximo sábado y se espera que supere los datos de audiencia de ediciones anteriores.

Un cartel diverso con sonidos para todos los gustos. La final de esta edición destaca por la diversidad estilística de sus participantes: desde el pop electrónico de Lucycalys hasta el rock alternativo de Kitai, pasando por propuestas más intimistas como las de María León o Herzog. El Benidorm Fest, consolidado ya como la gran plataforma de selección eurovisiva española, continúa apostando por nuevos talentos y combinaciones inesperadas.

Expectación y emoción en la cuenta atrás. RTVE ha anunciado que la gala final contará con invitados especiales y varias sorpresas escénicas. Las casas de apuestas apuntan a una competición muy ajustada, aunque será el voto mixto —jurado profesional, demoscópico y público— el que decida quién tomará el relevo de Nebulossa. La ciudad de Benidorm se prepara para una noche de música, espectáculo y emoción.