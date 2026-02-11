Educación defiende que los derechos de los niños con necesidades especiales “están garantizados” tras las críticas de la ONU

El Ministerio de Educación ha respondido a las observaciones de la ONU sobre la exclusión de menores con necesidades especiales del sistema de becas, asegurando que “los derechos de estos alumnos están plenamente garantizados” dentro del marco educativo español. El departamento subraya que existen recursos específicos y medidas de apoyo adaptadas a cada caso.

Críticas desde Naciones Unidas. El Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU había advertido de que determinadas convocatorias de becas dejaban fuera a menores con discapacidad, lo que “pone en riesgo la educación inclusiva”. En su comunicado, instaban a España a revisar los criterios de acceso para garantizar que ningún niño quede excluido por su situación personal o familiar.

Educación recuerda los fondos de apoyo. Desde el Gobierno se recalca que el sistema contempla becas específicas, programas de integración y apoyo profesional en centros ordinarios y especiales. Además, se ha comprometido a revisar posibles “desajustes administrativos” y a mantener el diálogo con las organizaciones que representan a las familias afectadas.