Trump bloqueará la apertura del puente entre Michigan y Ontario hasta que Estados Unidos sea “compensado”

10 Feb 2026 por Redacción Irispress

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado que **bloqueará la apertura del nuevo puente internacional que conecta **Detroit (Michigan) con Windsor (Ontario, Canadá) —el Gordie Howe International Bridge— hasta que Washington reciba una **“compensación completa” de Ottawa por la construcción y los beneficios económicos derivados de la infraestructura, ha informado Reuters.

En un mensaje difundido en su plataforma de redes sociales, Trump declaró que “no permitirá que este puente se abra hasta que Estados Unidos sea totalmente compensado por todo lo que les hemos dado” y hasta que Canadá “trate a Estados Unidos con justicia y respeto”, según detallan múltiples agencias internacionales. El mandatario ha vinculado su exigencia a disputas comerciales más amplias entre los dos países, incluyendo temas de aranceles y acuerdos comerciales con terceros países.

Disputa sobre propiedad, comercio y compensación

El proyecto del Gordie Howe International Bridge, financiado principalmente por el gobierno canadiense y con un coste estimado en alrededor de 4 700 millones de dólares, está prácticamente terminado y diseñado para aliviar la congestión en el corredor comercial más activo de América del Norte, al tiempo que facilita el tránsito de mercancías y viajeros a través de la frontera.

Trump ha criticado que Canadá tenga la propiedad total de la infraestructura y que durante su construcción se emplearan materiales estadounidenses de forma mínima, algo que considera injusto para los intereses de su país. Ha exigido, incluso, la propiedad compartida del puente o beneficios económicos compensatorios antes de autorizar su apertura.

Reacciones y riesgos económicos

La amenaza de Trump ha generado preocupación entre autoridades locales y líderes de Michigan, tanto demócratas como republicanos, que han defendido el proyecto como un motor clave para la economía regional y el comercio bilateral. Expertos advierten que bloquear el acceso a una infraestructura de este tipo podría tener repercusiones negativas en las cadenas de suministro transfronterizas y afectar a empresas que dependen del flujo comercial entre Estados Unidos y Canadá.

Hasta el momento, el gobierno canadiense y las autoridades de Ontario no han ofrecido una respuesta oficial ante las declaraciones de Trump, que suponen una escalada de las tensiones comerciales entre ambos países en un momento de revisión de sus acuerdos comerciales.