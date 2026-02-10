Starmer afirma que no está «dispuesto» a dimitir tras la petición de laboristas escoceses por el caso Epstein

10 Feb 2026 por Redacción Irispress

El primer ministro británico y líder del Partido Laborista, Keir Starmer, ha asegurado que no está “dispuesto” a dimitir después de que una rama del Partido Laborista en Escocia reclamara su renuncia por la gestión política del denominado caso Epstein. Starmer ha defendido su actuación y ha subrayado que no existe ninguna base que justifique su salida, en un contexto de creciente presión interna y debate público.

Críticas desde el laborismo escocés

La polémica surge tras la aprobación de una moción por parte de un grupo de militantes laboristas escoceses que cuestiona la respuesta del Gobierno y del partido ante las informaciones relacionadas con el caso del financiero estadounidense Jeffrey Epstein y sus ramificaciones internacionales. Los críticos consideran que la postura adoptada por la dirección laborista no ha sido suficientemente clara, lo que, a su juicio, daña la credibilidad del partido en materia de transparencia y rendición de cuentas.

Respaldo de la dirección y continuidad

Desde la cúpula laborista y desde Downing Street se ha cerrado filas en torno a Starmer, recordando que no hay implicación directa del primer ministro en los hechos investigados y que las demandas de dimisión responden a una posición minoritaria dentro del partido. El propio Starmer ha insistido en que seguirá centrado en la agenda de gobierno y en “cumplir con las prioridades de los ciudadanos”, tratando de rebajar una controversia que, por ahora, no pone en riesgo su liderazgo, pero sí evidencia tensiones internas en el laborismo.