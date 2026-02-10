Salvamento Marítimo auxilia a 22.900 personas en aguas Canarias durante 2025, 8.700 de ellas inmigrantes irregulares

Salvamento Marítimo asistió a lo largo de 2025 a un total de 22.900 personas en aguas del archipiélago canario, de las cuales 8.700 eran inmigrantes en situación irregular, según el balance anual hecho público por el organismo dependiente del Ministerio de Transportes. Las actuaciones se concentraron principalmente en operaciones de búsqueda, rescate y asistencia humanitaria en una de las rutas migratorias más peligrosas del Atlántico.

Migración y emergencias marítimas

El informe detalla que una parte significativa de las intervenciones estuvo relacionada con la llegada de embarcaciones precarias, como cayucos y pateras, procedentes del continente africano. Además de los rescates vinculados a la migración, Salvamento Marítimo actuó en emergencias de embarcaciones recreativas, pesqueros y buques mercantes, así como en evacuaciones médicas y asistencia a personas en peligro por averías o condiciones meteorológicas adversas.

Refuerzo de medios y cooperación

Desde Salvamento Marítimo subrayan que el volumen de actuaciones en Canarias exige un refuerzo constante de medios humanos y materiales, así como una estrecha coordinación con Guardia Civil, Policía Nacional, servicios sanitarios y autoridades portuarias. El organismo destaca también la importancia de la cooperación internacional para prevenir salidas peligrosas y reducir la pérdida de vidas en el mar, recordando que la prioridad de cada intervención sigue siendo salvar vidas con independencia del origen o la situación administrativa de las personas auxiliadas.