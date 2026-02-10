Muñoz Machado (RAE) es elegido académico de número de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España

El jurista y académico Santiago Muñoz Machado, actual director de la Real Academia Española (RAE), ha sido elegido académico de número de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España (RAJLE), una de las instituciones de referencia en el ámbito del Derecho en el país. La elección reconoce una trayectoria marcada por la excelencia académica, la investigación jurídica y la aportación al pensamiento constitucional y administrativo.

Trayectoria jurídica y académica

Muñoz Machado es catedrático de Derecho Administrativo, autor de una extensa obra doctrinal y ensayística, y una figura destacada en el estudio del Estado autonómico, el Derecho público y la organización territorial. A lo largo de su carrera ha ocupado puestos de responsabilidad institucional y ha sido distinguido con numerosos reconocimientos, entre ellos el Premio Nacional de Ensayo y su ingreso en la RAE, que dirige desde 2018.

Refuerzo del diálogo entre Derecho y lengua

Con su incorporación como académico de número, la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación refuerza el vínculo entre el ámbito jurídico y el cultural, en un momento en el que el rigor del lenguaje y la claridad normativa son considerados elementos clave para la calidad democrática. La institución ha destacado que la elección de Muñoz Machado supone un valor añadido para el debate jurídico e intelectual, consolidando su papel como foro de reflexión sobre los grandes retos del Derecho en la sociedad contemporánea.