La ciencia detalla por qué el “instinto maternal” varía entre mujeres

10 Feb 2026 por Redacción Irispress

La idea de que el instinto maternal es un fenómeno biológico uniforme en todas las mujeres ha sido matizada por investigaciones científicas recientes, que señalan que las respuestas de cuidado y vinculación no son idénticas para todas y dependen de múltiples factores biológicos, psicológicos y sociales. La ciencia ha mostrado que ciertos cambios hormonales y cerebrales asociados al embarazo y la crianza pueden predisponer a algunas mujeres a desarrollar comportamientos de cuidado, pero no existe un patrón único para todas.

Cambios biológicos y diversidad de experiencias

Estudios sobre el cerebro humano en el embarazo y posparto han documentado que áreas relacionadas con la emoción, la empatía y la atención social experimentan adaptaciones, y las hormonas como la oxitocina, estrógenos o prolactina influyen en la respuesta ante señales del bebé. Sin embargo, estos cambios no se traducen necesariamente de forma automática o idéntica en todas las mujeres, ya que la historia personal, experiencias previas, contexto social y la salud mental juegan un papel relevante en cómo se desarrolla ese vínculo o “instinto”.

Más que biología: aprendizaje y contexto

Además de los factores biológicos, la literatura científica señala que no existe evidencia concluyente de un instinto maternal innato universal; muchas de las habilidades y comportamientos que se asocian con el cuidado del bebé se aprenden, se desarrollan con la experiencia y están influenciados por el entorno cultural y las expectativas sociales. La variabilidad entre mujeres —y también entre padres y otros cuidadores— refleja la complejidad de los vínculos humanos, que combina elementos biológicos con aprendizaje, apoyo social y prácticas culturales específicas.

En resumen, la ciencia actual describe el “instinto maternal” no como un instinto rígido y universal, sino como un conjunto de respuestas adaptativas que se forman en interacción con la biología y el entorno, lo que explica por qué puede manifestarse de formas muy distintas de una mujer a otra.