La brecha salarial en España se estanca en el 20%: las mujeres ganan 5.158 euros menos al año que los hombres

10 Feb 2026 por Redacción Irispress

La brecha salarial de género en España se mantiene estancada en torno al 20 %, lo que se traduce en que las mujeres ganan de media 5.158 euros menos al año que los hombres, según los últimos datos oficiales sobre salarios. Pese a los avances normativos y a las políticas de igualdad impulsadas en los últimos años, la diferencia retributiva apenas ha variado, reflejando la persistencia de desigualdades estructurales en el mercado laboral.

Sectores, parcialidad y techo de cristal

Los expertos señalan que esta brecha responde a múltiples factores, entre ellos la mayor presencia femenina en empleos a tiempo parcial, la concentración en sectores peor remunerados y las dificultades para acceder a puestos directivos, lo que se conoce como techo de cristal. A ello se suman interrupciones más frecuentes de la carrera profesional por cuidados familiares, que impactan directamente en la progresión salarial y en las cotizaciones.

Retos pendientes en igualdad retributiva

Aunque herramientas como los planes de igualdad y los registros salariales obligatorios han mejorado la transparencia, sindicatos y organizaciones sociales advierten de que su aplicación sigue siendo desigual, especialmente en pequeñas y medianas empresas. Las administraciones públicas coinciden en que reducir la brecha salarial sigue siendo uno de los principales retos del mercado laboral español, clave no solo para la igualdad, sino también para la cohesión social y el crecimiento económico a largo plazo.