Enero de 2026 fue el quinto más cálido registrado a nivel mundial, pero el más frío en Europa desde 2010, según Copernicus

Enero de 2026 se situó como el quinto más cálido a escala global desde que existen registros, mientras que en Europa fue el mes de enero más frío desde 2010, de acuerdo con los datos del Servicio de Cambio Climático de Copernicus (C3S). Esta aparente contradicción refleja la desigual distribución del calentamiento global, con regiones que experimentan anomalías térmicas opuestas dentro de un mismo periodo.

Contrastes regionales marcados

A nivel mundial, las temperaturas medias continuaron por encima de los valores preindustriales, impulsadas por anomalías cálidas en amplias zonas de América, África y los océanos. En contraste, Europa registró temperaturas significativamente más bajas de lo habitual, con episodios de aire frío persistente, nevadas y heladas en buena parte del continente, especialmente en Europa central y oriental, lo que redujo la media mensual por debajo de la de los últimos años.

El cambio climático no elimina los episodios fríos

Desde Copernicus subrayan que estos datos no contradicen la tendencia de calentamiento global, sino que la refuerzan al evidenciar una mayor variabilidad y extremos climáticos. Los expertos recuerdan que el cambio climático no implica la desaparición de episodios fríos, sino una alteración de los patrones atmosféricos, con contrastes más acusados entre regiones y periodos, lo que incrementa la complejidad de la gestión climática y de los impactos asociados en sectores como la energía, la agricultura o la salud.