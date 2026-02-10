El viento, las olas y, sobre todo, la lluvia ponen en aviso a casi toda España, con tres CCAA en nivel naranja

10 Feb 2026 por Redacción Irispress

El episodio de inestabilidad meteorológica mantiene este martes en aviso a la práctica totalidad del territorio español, con especial incidencia de las lluvias persistentes, además de viento fuerte y fenómenos costeros adversos, según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). En este contexto, tres comunidades autónomas se encuentran en nivel naranja, lo que implica riesgo importante por la intensidad prevista de las precipitaciones y sus posibles efectos.

Lluvias persistentes y riesgo de incidencias

Las lluvias, localmente fuertes o muy fuertes, son el fenómeno más generalizado y el que concentra mayor preocupación, especialmente en áreas donde el suelo ya se encuentra saturado por episodios previos. La AEMET advierte del riesgo de acumulaciones significativas, crecidas de ríos y barrancos, así como de problemas en zonas urbanas y carreteras. En paralelo, el viento registra rachas intensas en puntos expuestos y el oleaje afecta a tramos del litoral, complicando la navegación y las actividades costeras.

Recomendaciones y evolución del episodio

Protección Civil y los servicios de emergencia recomiendan extremar la precaución, evitar desplazamientos innecesarios en las zonas más afectadas y no acercarse a cauces, zonas inundables ni áreas de fuerte oleaje. La situación seguirá siendo vigilada de cerca, ya que la evolución del episodio dependerá del desplazamiento de los frentes y de la persistencia de las precipitaciones, con la previsión de que los avisos puedan modificarse o ampliarse en función de cómo evolucione el tiempo en las próximas horas.