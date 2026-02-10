El Puerto de Cádiz impulsa la biodiversidad marina con la instalación de seis estructuras ecológicas

La Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz (APBC) ha puesto en marcha un proyecto para reforzar la biodiversidad marina mediante la instalación de seis estructuras ecológicas en distintas zonas del entorno portuario. La iniciativa se enmarca en la estrategia de sostenibilidad del puerto y busca favorecer la regeneración de hábitats, mejorar la calidad ambiental y compatibilizar la actividad portuaria con la conservación del medio marino.

Refugio para especies y mejora del ecosistema

Las estructuras, diseñadas con materiales respetuosos con el entorno, actúan como refugios y sustratos para la colonización de especies marinas, especialmente peces e invertebrados. Su colocación en áreas seleccionadas permite incrementar la complejidad del fondo, facilitar la reproducción y contribuir a la recuperación de comunidades biológicas en un espacio sometido a intensa actividad humana.

Compromiso ambiental del puerto

Desde la Autoridad Portuaria destacan que el proyecto forma parte de una línea de actuación a medio y largo plazo orientada a integrar criterios ambientales en la gestión portuaria. Además del seguimiento científico de las estructuras para evaluar su eficacia, la APBC prevé ampliar este tipo de actuaciones y reforzar la colaboración con entidades científicas y ambientales, consolidando al Puerto de Cádiz como un referente en sostenibilidad y protección del medio marino.