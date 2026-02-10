El fuego arrasó 294 hectáreas en España en enero de 2026, casi ocho veces menos que la media de la década del mes

10 Feb 2026 por Redacción Irispress

Los incendios forestales quemaron 294 hectáreas en España durante enero de 2026, una cifra muy inferior a la media registrada en la última década para este mes, que ronda las 2.300 hectáreas. El dato supone casi ocho veces menos superficie afectada de lo habitual y confirma un inicio de año especialmente benigno en términos de actividad incendiaria, según el balance provisional de las autoridades forestales.

Un enero marcado por la lluvia y el frío

La reducción de la superficie quemada se explica, en gran medida, por las condiciones meteorológicas adversas para la propagación del fuego, con abundantes lluvias, episodios de frío y elevada humedad en buena parte del territorio. Estos factores han limitado tanto la aparición de incendios como su evolución, especialmente en zonas tradicionalmente más vulnerables durante el invierno, como el noroeste peninsular.

Vigilancia pese al descenso de incendios

Aunque el balance es positivo, los responsables de emergencias recuerdan que los incendios fuera de campaña siguen siendo una amenaza, especialmente en contextos de cambio climático. Por ello, insisten en la importancia de mantener las labores de prevención, gestión forestal y vigilancia activa durante todo el año, ya que los periodos favorables pueden cambiar rápidamente y generar episodios de riesgo incluso en meses tradicionalmente más tranquilos.