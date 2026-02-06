Omán confirma contactos indirectos entre EEUU e Irán para reactivar el diálogo

6 Feb 2026 por Redacción Irispress

El Gobierno de Omán ha confirmado la existencia de contactos indirectos entre Estados Unidos e Irán con el objetivo de “crear las condiciones apropiadas” que permitan reiniciar las negociaciones entre ambos países. Así lo han señalado fuentes oficiales omaníes, que han reiterado el tradicional papel mediador del sultanato en los intercambios diplomáticos entre Washington y Teherán, especialmente en momentos de elevada tensión regional.

Un canal discreto para rebajar tensiones

Según Omán, estos contactos no suponen aún conversaciones formales, sino intercambios preliminares destinados a explorar escenarios y facilitar un clima de entendimiento. El sultanato ya ha actuado en el pasado como intermediario en negociaciones sensibles, incluidas las que desembocaron en el acuerdo nuclear de 2015, aprovechando su relación fluida con ambas partes y su política exterior de neutralidad.

La confirmación de estos movimientos se produce en un contexto marcado por desconfianza mutua, sanciones y desacuerdos en torno al programa nuclear iraní y a la situación de seguridad en Oriente Próximo. Aunque ni Washington ni Teherán han ofrecido detalles adicionales, la mediación omaní apunta a un intento de reabrir vías diplomáticas para evitar una escalada y sentar las bases de un eventual proceso negociador.