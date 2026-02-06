Los Reyes presiden la reunión anual del Real Patronato de Colecciones Reales

6 Feb 2026 por Redacción Irispress

Los Reyes han presidido este martes la reunión anual del Real Patronato de Colecciones Reales, celebrada en Madrid, en la que se ha hecho balance de la actividad del organismo y de la evolución de los espacios expositivos vinculados a Patrimonio Nacional. El encuentro ha servido para analizar los principales proyectos en marcha y reforzar el papel de las Colecciones Reales como uno de los ejes culturales e históricos del país.

Aumento significativo de visitantes en 2025

Durante la sesión se ha dado a conocer que las Colecciones Reales han registrado en 2025 un incremento del 14% en su afluencia, un dato que consolida la tendencia al alza de visitantes iniciada tras la apertura del nuevo Museo de las Colecciones Reales. Este crecimiento se atribuye, entre otros factores, a la ampliación de la oferta expositiva, la programación cultural y el interés creciente por el patrimonio histórico de la Corona.

Los miembros del Patronato han subrayado la importancia de seguir impulsando iniciativas que acerquen estos fondos al público, especialmente a jóvenes y visitantes internacionales. En este contexto, los Reyes han destacado el valor de las Colecciones Reales como testimonio esencial de la historia de España y han animado a continuar trabajando en su conservación, difusión y proyección cultural dentro y fuera del país.