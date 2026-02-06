La regularización extraordinaria genera inquietud entre la población migrante

6 Feb 2026 por Redacción Irispress

La regularización extraordinaria anunciada por el Gobierno ha despertado incertidumbre y preocupación entre la población migrante, que teme no cumplir los requisitos o quedar fuera del proceso. Asociaciones y colectivos sociales advierten de la falta de información clara y homogénea, lo que está provocando confusión sobre plazos, documentación necesaria y criterios de acceso a la medida.

Alertas por estafas y fraudes documentales

En paralelo, ONG y servicios de asesoramiento jurídico han detectado un aumento de intentos de estafa, con intermediarios que ofrecen supuesta ayuda para “asegurar” la regularización a cambio de dinero. Las autoridades alertan de prácticas fraudulentas como la venta de citas inexistentes, documentos falsos o asesorías no autorizadas, y recuerdan que ningún trámite oficial requiere pagos a terceros fuera de las tasas establecidas.

Las organizaciones sociales reclaman campañas informativas oficiales, refuerzo de los canales de atención y coordinación con entidades de base para proteger a las personas migrantes. También piden perseguir penalmente a los estafadores y facilitar asesoramiento gratuito y accesible, con el fin de garantizar que la regularización se desarrolle con transparencia y sin abusos.