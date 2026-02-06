La Policía Nacional recupera ‘La Chata’, de Sorolla, desaparecida desde los años 70

6 Feb 2026 por Redacción Irispress

La Policía Nacional ha recuperado el cuadro La Chata, una obra de Joaquín Sorolla que se daba por desaparecida desde la década de 1970, durante una investigación llevada a cabo en el Palacio de Liria, sede de la Casa de Alba en Madrid. La localización de la pintura se produjo en el marco de actuaciones relacionadas con la protección del patrimonio histórico y artístico, tras constatarse que la obra figuraba en registros como desaparecida desde hace más de cinco décadas.

Una obra perdida durante medio siglo

La Chata es un óleo de pequeño formato perteneciente a la etapa inicial de Sorolla, de gran interés artístico y documental. Según fuentes policiales, la obra había salido del circuito público tras su desaparición en los años setenta y no había vuelto a ser expuesta ni catalogada oficialmente desde entonces. Las pesquisas permitieron confirmar su autenticidad y su identidad tras un análisis técnico y documental realizado por especialistas en arte.

La Policía Nacional ha informado de que la recuperación se ha llevado a cabo sin incidencias y en colaboración con las instituciones implicadas, subrayando la importancia de este hallazgo para el patrimonio cultural español. El cuadro quedará ahora a disposición de las autoridades competentes para determinar su situación legal definitiva y su posible futura exhibición pública, poniendo fin a uno de los episodios más prolongados de desaparición de una obra de Sorolla.