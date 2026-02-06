La ONU critica a España por dejar fuera de las becas a menores con necesidades especiales

La ONU ha criticado a España por excluir de determinadas becas y ayudas educativas a niños con necesidades especiales, una práctica que, según el organismo internacional, pone en riesgo el derecho a una educación inclusiva. La advertencia procede de expertos en derechos humanos, que señalan que este tipo de criterios puede generar discriminación indirecta y contraviene los compromisos internacionales asumidos por el Estado español.

Riesgo para la igualdad de oportunidades

Desde Naciones Unidas se subraya que las políticas de apoyo educativo deben tener en cuenta la diversidad del alumnado y garantizar que los menores con discapacidad o necesidades específicas no queden en desventaja por motivos económicos o administrativos. La exclusión de estos estudiantes de determinados programas de becas puede dificultar su acceso a recursos clave, como apoyos especializados, materiales adaptados o centros adecuados a sus necesidades.

El organismo insta a las autoridades españolas a revisar los criterios de concesión, reforzar la coherencia con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y asegurar que las ayudas públicas contribuyan a una educación verdaderamente inclusiva. Asimismo, recuerda que la igualdad de acceso a la educación es un elemento esencial para evitar la exclusión social y garantizar el desarrollo pleno de todos los menores.