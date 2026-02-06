Hospitalizado el subdirector del Servicio de Inteligencia Militar de Rusia tras ser tiroteado en Moscú

El subdirector del Servicio de Inteligencia Militar de Rusia (GRU), coronel general Vladímir Alexáyev, ha sido hospitalizado este martes tras resultar herido en un tiroteo registrado en una calle del centro de Moscú. Fuentes oficiales han informado de que el alto mando recibió varios disparos cuando se encontraba en las inmediaciones de su residencia, y fue trasladado de inmediato a un hospital de la capital, donde se encuentra estable pero en observación, según los primeros partes médicos.

Investigación y contexto de seguridad

Las autoridades policiales rusas han abierto una investigación por intento de asesinato, y por el momento no han facilitado detalles sobre posibles autores o motivaciones. Testigos en la zona señalaron haber escuchado ráfagas de disparos poco antes de mediodía, lo que provocó una rápida respuesta de los agentes que acordonaron el área y detuvieron a varios sospechosos. La Fiscalía General ha declarado que se están analizando imágenes de cámaras de seguridad y testimonios para esclarecer los hechos.

Este incidente se produce en un contexto de creciente tensión interna en Rusia, donde en los últimos meses se han registrado varios ataques dirigidos contra figuras del aparato estatal y de seguridad, aunque no se había conocido previamente un ataque de esta magnitud contra un alto cargo del GRU. Analistas en seguridad advierten de que este tipo de hechos podría intensificarse si persisten las disputas internas dentro de los servicios de inteligencia y del propio entorno político.