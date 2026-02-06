Explosión mortal en un lugar de culto chií en la capital de Pakistán

Al menos 24 personas han muerto y decenas han resultado heridas tras una explosión en un lugar de culto chií en la capital de Pakistán, según han confirmado fuentes policiales y sanitarias. El suceso se produjo durante una concentración religiosa, cuando el templo se encontraba concurrido, lo que elevó el número de víctimas. Los heridos fueron trasladados a hospitales cercanos, algunos de ellos en estado grave.

Investigación en marcha y refuerzo de la seguridad

Las fuerzas de seguridad han acordonado la zona y han iniciado una investigación para esclarecer las causas del estallido. Aunque por el momento no se ha confirmado la autoría, los investigadores analizan si se trató de un atentado con explosivos. Las autoridades han reforzado la seguridad en otros centros religiosos y puntos sensibles de la ciudad como medida preventiva.

El ataque se produce en un contexto de amenazas recurrentes contra la minoría chií en el país, que en el pasado ha sido objetivo de grupos extremistas. El Gobierno paquistaní ha condenado el ataque y ha asegurado que no habrá impunidad, mientras líderes políticos y religiosos han llamado a la calma y a la unidad para evitar una escalada de violencia sectaria.