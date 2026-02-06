El Ingreso Mínimo Vital amplía su cobertura a casi 800.000 hogares

6 Feb 2026 por Redacción Irispress

El Ingreso Mínimo Vital (IMV) alcanzó en enero de 2026 a cerca de 800.000 hogares en toda España, según los últimos datos oficiales, consolidándose como una de las principales herramientas de protección social frente a la pobreza y la exclusión. La prestación beneficia a familias y personas en situación de vulnerabilidad económica, con especial incidencia en hogares con menores a cargo.

Perfil de los beneficiarios y alcance social

La mayoría de los hogares perceptores cuentan con menores, familias monoparentales o personas con ingresos muy reducidos, y reciben una cuantía que varía en función de la composición familiar y la renta previa. Desde el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones destacan que el IMV actúa como red de seguridad estable, complementando otros ingresos y ayudas autonómicas.

El Gobierno subraya además los avances en la mejora de la gestión y el acceso a la prestación, con un aumento progresivo de beneficiarios y una mayor coordinación con comunidades autónomas y ayuntamientos. No obstante, organizaciones sociales reclaman seguir reforzando la información, simplificar trámites y mejorar la compatibilidad con el empleo para ampliar el impacto del IMV en la reducción de la desigualdad.