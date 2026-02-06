Desalojadas más de 700 viviendas en Córdoba por la crecida del Guadalquivir

Las autoridades han ordenado el desalojo de más de 700 viviendas en zonas próximas al río Guadalquivir a su paso por Córdoba ante el riesgo de inundaciones provocado por las intensas lluvias y el aumento del caudal. La medida afecta principalmente a áreas ribereñas y urbanizaciones cercanas al cauce, donde se ha activado el nivel de alerta y se han desplegado dispositivos de emergencia para garantizar la seguridad de los vecinos.

Cierre del aeropuerto y activación del plan de emergencias

Como consecuencia del temporal, el aeropuerto de Córdoba ha sido cerrado de forma preventiva, al verse afectadas algunas de sus instalaciones y accesos. Protección Civil y los servicios municipales han activado los planes de emergencia, coordinando el realojo de las personas evacuadas y reforzando la vigilancia en puntos críticos del río, presas y arroyos secundarios.

El Ayuntamiento y la Junta de Andalucía mantienen un seguimiento constante de la situación y recomiendan evitar desplazamientos innecesarios, así como no aproximarse a zonas inundables. Las previsiones meteorológicas apuntan a que el episodio de lluvias podría prolongarse, por lo que no se descartan nuevas evacuaciones o restricciones si el nivel del río continúa aumentando.