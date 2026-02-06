Bruselas acusa a TikTok de vulnerar la Ley de Servicios Digitales

La Comisión Europea ha acusado a TikTok de violar la Ley de Servicios Digitales (DSA) al considerar que el diseño de la plataforma fomenta un uso “adictivo”, especialmente entre los menores. Bruselas sostiene que determinadas funcionalidades —como la reproducción automática de vídeos, el desplazamiento infinito o los sistemas de recomendación— pueden generar riesgos para la salud mental y el bienestar de los usuarios, y no cumplen plenamente con las obligaciones de mitigación de riesgos que impone la normativa europea.

Investigación y posibles sanciones

La investigación, abierta en el marco de la DSA, analiza si TikTok ha evaluado y reducido de forma adecuada los riesgos sistémicos derivados de su diseño y de sus algoritmos. La Comisión también examina la transparencia de la plataforma y las herramientas ofrecidas para que los usuarios —en particular los menores— puedan controlar su tiempo de uso y la personalización del contenido. De confirmarse las infracciones, TikTok podría enfrentarse a multas de hasta el 6% de su facturación global anual.

Desde TikTok han señalado que colaboran con las autoridades europeas y que han introducido medidas para limitar el uso excesivo, como recordatorios de descanso y opciones de control parental. No obstante, Bruselas insiste en que las grandes plataformas deben priorizar la seguridad y los derechos de los usuarios por diseño, y subraya que la DSA marca un nuevo estándar para frenar prácticas que incentivan el consumo compulsivo de contenidos.