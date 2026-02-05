Zelenski cifra en 55.000 los soldados ucranianos muertos en casi cuatro años de guerra y lamenta numerosos desaparecidos

5 Feb 2026 por Redacción Irispress

Zelenski ofreció estas cifras en medio de un contexto en el que **las partes implicadas en la guerra—Ucrania, Rusia y Estados Unidos—siguen negociando un posible alto el fuego en Abu Dabi, con la mediación estadounidense, tras nuevas rondas de contactos en Emiratos Árabes Unidos. Las declaraciones del mandatario ucraniano han sido interpretadas como parte de sus esfuerzos por subrayar la magnitud de las pérdidas de su país ante interlocutores internacionales mientras persisten los esfuerzos diplomáticos.

Datos oficiales, estimaciones y verificación de cifras

La cifra de 55.000 soldados muertos citada por Zelenski representa el recuento “oficial” de las fuerzas ucranianas, aunque analistas y estadísticas independientes sugieren que el número real de bajas, incluyendo muertos, heridos y desaparecidos de ambos bandos, podría ser considerablemente mayor. Por ejemplo, estimaciones externas publicadas en informes especializados hablan de cientos de miles de bajas ucranianas y rusas desde el inicio de la guerra, aunque estas cifras varían según la fuente y la metodología empleada en los recuentos.

Las partes en guerra rara vez publican datos completos propios y suelen centrarse en las cifras del enemigo, por lo que el anuncio de Zelenski representa una rareza en cuanto a transparencia, aunque también está sujeto a debate y verificación externa por parte de organismos internacionales y analistas independientes.