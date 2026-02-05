Una fuerte racha de viento desprende una azucena de bronce del remate superior de la Giralda en Sevilla

5 Feb 2026 por Redacción Irispress

Las intensas rachas de viento registradas en Sevilla este jueves 5 de febrero como consecuencia del paso de la borrasca Leonardo han provocado el desprendimiento de una de las jarras de azucenas de bronce que forman parte del remate renacentista de la Giralda, el histórico campanario de la Catedral de Sevilla. El incidente, que tuvo lugar sobre las 06:15 horas en la zona sureste de la torre, se produjo sin causar daños personales.

Tras el suceso, la Policía Local acordonó la Plaza Virgen de los Reyes como medida de precaución y el Cabildo Catedralicio confirmó que los técnicos realizaron una inspección visual inicial del resto de los remates, sin detectar defectos aparentes que sugieran riesgos adicionales. Sin embargo, se mantendrá el perímetro de seguridad hasta poder efectuar una revisión más profunda con medios auxiliares.

Inspecciones y restauración pendiente

La azucena desprendida forma parte de los elementos ornamentales que coronan la Giralda y que estaban pendientes de restauración, un proyecto para el que la Comisión Provincial de Patrimonio ya había emitido un informe favorable. El Ayuntamiento de Sevilla también contempla inspecciones por drones para verificar el estado de los restantes remates una vez amainen las condiciones meteorológicas, según han indicado las autoridades municipales.