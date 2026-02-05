Un estudio sugiere que las tasas de autismo podrían ser más similares entre niñas y niños de lo que se creía

Un trabajo científico publicado recientemente en la revista The BMJ ha puesto en cuestión una de las creencias más extendidas sobre la prevalencia del trastorno del espectro autista (TEA): que es muchísimo más común en niños que en niñas. La investigación, basada en el seguimiento de más de 2,7 millones de personas nacidas en Suecia entre 1985 y 2020, muestra que aunque durante la infancia el autismo se diagnostica con mayor frecuencia en niños, esta brecha tiende a cerrarse con el tiempo, hasta igualarse casi por completo hacia la edad adulta.

El estudio observó que, mientras que durante la niñez los varones presentan tasas de diagnóstico sustancialmente más altas (alrededor de 3:1 o 4:1), las mujeres y las niñas experimentan un “efecto de recuperación” con la edad, de modo que para los 20 años la proporción de diagnósticos es prácticamente equivalente entre ambos sexos. Los autores atribuyen esta reducción de la diferencia a que muchas niñas son diagnosticadas más tarde que los niños, lo que sugiere que el autismo podría estar siendo infradiagnosticado en mujeres y niñas en etapas tempranas de la vida.

Sesgos de diagnóstico y necesidad de adaptación de criterios

Según los expertos, esta disparidad en las tasas de diagnóstico en edades tempranas podría deberse a diversos factores, entre ellos diferencias en la presentación clínica de síntomas y posibles sesgos en los criterios diagnósticos, que históricamente se han basado en perfiles más típicos de varones. El resultado invita a reconsiderar las prácticas de evaluación clínica y educación, con el objetivo de identificar y apoyar de forma más temprana a todas las personas con TEA, independientemente de su sexo.