Mayores de 70 años y profesionales sanitarios deberían seguir vacunándose frente a la COVID‑19, según autoridades sanitarias

5 Feb 2026 por Redacción Irispress

Los mayores de 70 años y el personal sanitario —junto con otras personas vulnerables— se encuentran entre los grupos que las autoridades de salud recomiendan que continúen vacunándose frente a la COVID‑19 durante las campañas actuales, con el fin de mantener y reforzar la protección ante el virus. La Estrategia de vacunación frente a COVID‑19 del Ministerio de Sanidad incluye específicamente a estos colectivos como prioritarios para recibir dosis actualizadas adaptadas a las variantes circulantes.

La razón principal radica en que tanto las personas mayores como el personal de salud tienen un mayor riesgo de sufrir enfermedad grave, hospitalización y muerte por COVID‑19 en caso de infección, debido a la edad avanzada o a la exposición continua al virus en su trabajo. Los estudios muestran que las vacunas reducen considerablemente el riesgo de enfermedad grave incluso cuando la inmunidad disminuye con el tiempo, por lo que recibir dosis de refuerzo mejora la protección de estos grupos de alto riesgo.

Contexto de la vacunación y la protección continua

Además de los mayores de 70 años y los sanitarios, las recomendaciones de vacunación suelen incluir a personas con condiciones de salud que aumentan su riesgo, residentes en centros de mayores y personas inmunocomprometidas, reforzando así la idea de que la vacunación frente a la COVID‑19 sigue siendo una herramienta clave en la prevención de complicaciones graves. Aunque la estrategia concreta puede evolucionar según la situación epidemiológica y las formulaciones de vacunas disponibles, los expertos coinciden en que estos colectivos deben mantenerse al día con las dosis recomendadas para maximizar su protección.